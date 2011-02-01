Гармония красок, грез и эмоций27-е октября 2011 г.
В Ташкенте открылась Неделя искусства Art Week Style.Uz-2011.
Мероприятие, организованное Фондом «Форум культуры и искусства Узбекистана», по своему значению, масштабу и охвату является первым и крупнейшим творческим проектом в Центральной Азии. Именно поэтому неделя вызывает большой интерес и внимание у поклонников искусства, дизайнеров, художников и модельеров в нашей стране и за рубежом.
Проводимая под руководством Президента страны огромная работа по возрождению, сохранению, дальнейшему развитию бесценного духовного наследия нашего народа, дает свои весомые результаты. В проводимой в данном направлении благородной работе важное место занимает поддержка национального ремесленничества и народного прикладного искусства, дальнейшее развитие их уникальных традиций и школ, своевременное выявление и всемерная поддержка молодых дарований. далее »
Каждый день и всю жизнь27-е октября 2011 г.
Разработки ученых Научно-производственного центра «Ботаника» Академии наук Узбекистана позволяют не только сохранить мир растений, но и приумножить его. В составе центра - Ботанический институт, Ботанический сад имени академика Ф.Н. Русанова, Ботанический сад имени А. Темура в городе Бустоне (Каракалпакстан). Коллекционный фонд Ботанического сада, а это более 4 500 интродуцированных растений, - предмет изучения и учебная база по разделам ботаники для студентов вузов. Уникальный гербарий объемом более 1,4 млн гербарных листов - единственная в Центральной Азии коллекция ископаемых растений. 14 лабораторий и один отдел семеноведения ведут исследования по различным направлениям ботанической науки. далее »
Планируй свою мечту27-е октября 2011 г.
Непотраченный доллар - принесет вам два доллара.
Б.Франклин.
Материальное благосостояние людей зависит не только от уровня доходов, но и от того, насколько они умеют:
правильно распоряжаться своими средствами;
планировать свои расходы и сбережения;
определять перспективные направления инвестирования, откладывать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
Опыт многих развитых и развивающихся стран показывает, что большинство людей не владеет такими навыками в достаточной степени, в результате чего принимаются неэффективные решения. далее »
Ташкентских девушек пытались продать в Россию и ОАЭ27-е октября 2011 г.
Торговля людьми является проблемой глобального масштаба, которая не признает национальных границ.
Тенденция роста преступлений, связанных с использованием человека в целях эксплуатации, представляет собой угрозу безопасности любого государства. Как сообщил газете «Правда Востока» Шухрат Бакаев, судья Мирзо-Улугбекского районного суда по уголовным делам г. Ташкента, регулярно проводится профилактическая работа среди населения, организуются семинары-тренинги, «круглые столы», беседы, встречи, где разъясняют всю опасность, которую таят, на первый взгляд, заманчивые, а по сути, сомнительные предложения о легких и доходных заработках за рубежом. далее »
Зачем пришельцам земные животные?27-е октября 2011 г.
Несколько жителей небольшого города Missoula в американском штате Монтана в июне 2011 года стали свидетелями удивительного события - летящего в небе оленя! Пока они строили догадки, как такое могло произойти, их город остался без света. Лишь несколько часов спустя жители выяснили, что два этих явления имеют прямое отношение друг к другу.
«Висящий на электропроводах олень - такое происходит в первый раз, - сказал представитель ремонтной энергетической компании Мишель Салливан. - Мы не могли поверить своим глазам, когда прибыли к месту разрыва проводов, расположенных на высоте нескольких этажей». далее »