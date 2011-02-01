Несколько жителей небольшого города Missoula в американском штате Монтана в июне 2011 года стали свидетелями удивительного события - летящего в небе оленя! Пока они строили догадки, как такое могло произойти, их город остался без света. Лишь несколько часов спустя жители выяснили, что два этих явления имеют прямое отношение друг к другу.

«Висящий на электропроводах олень - такое происходит в первый раз, - сказал представитель ремонтной энергетической компании Мишель Салливан. - Мы не могли поверить своим глазам, когда прибыли к месту разрыва проводов, расположенных на высоте нескольких этажей». далее »